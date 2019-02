Maltempo, fiumi osservati speciali

Nella notte le correnti molto umide sciroccali hanno continuato a interessare la regione con raffiche fra 50 e 70 km/h sulla costa, mentre sulle Prealpi in quota le raffiche sono arrivate fino a 120 km/h. In 24 ore è caduta molta pioggia sulla fascia prealpina, fino a 260 mm circa sulle Prealpi Carniche e fino a 338 mm circa sulle Prealpi Giulie; sulla fascia alpina più interna fra 80 e 150 mm, sulla media e alta pianura sono caduti fra 50 e 120 mm, su bassa pianura e costa cumulati intorno a 20 mm circa. In quota, a 1.800 metri, c'è stato un apporto di circa un metro di neve fresca.

EVOLUZIONE. In mattinata le correnti umide sciroccali andranno attenuandosi, lasciando il posto in quota a correnti in prevalenza sud-occidentali ancora piuttosto umide, più attive sulla fascia orientale della regione. Verso sera, con l'approfondimento di un minimo depressionario sul Mar Ligure, affluiranno in quota nuovamente correnti da sud-est, da nord-est invece nei bassi strati. Nelle prossime 24 ore sono attesi cumulati di precipitazione fra 50 e 100 mm circa su Alpi e Prealpi Giulie, fra 30 e 60 mm circa su Alpi e Prealpi Carniche, con quota neve in progressivo calo, mediamente fra 1.200 e 1.400 metri circa nelle ore centrali della giornata, fra 900 e 1.200 metri in serata, in ulteriore abbassamento sul Tarvisiano, probabilmente fino a fondovalle nella prossima notte. Il vento inizialmente ancora da sostenuto a forte da sud-est, sarà poi in progressiva attenuazione nelle ore centrali, ma in serata, sulla costa, probabilmente soffierà Bora sostenuta, con rafficheintorno a 70 km orari circa.

EFFETTI. Nella serata di ieri e durante la notte si sono verificati alcuni allagamenti in val Canale e nella Pedemontana. Il maltempo della notte non ha causato gravi problemi in Friuli Venezia Giulia, solo alcuni disagi nella zona di Cave del Predil, a Tarvisio, dove alcune automobili sono rimaste bloccate sulla strada tra il lago di Raibl e Sella Nevea e dal lago a Passo Predil, a causa di neve, ghiaccio e alberi pericolanti. Sono intervenuti i vigili del fuoco in soccorso agli automobilisti; nessuno è rimasto ferito. Allagamenti a Malborghetto dove la pioggia che è seguita alle precipitazioni nevose della giornata di ieri non è riuscita a defluire subito, riversandosi in strada e nei cortili delle case.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Nel corso della notte i principali corsi d’acqua di pianura (Livenza, Tagliamento, Torre, Natisone, Judrio, Isonzo e Vipacco) si sono ingrossati e attualmente i livelli sono ancora in lieve aumento. Alle 2 il Tagliamento a Venzone ha superato il livello di guardia. E’ stato attivato il Servizio di Piena sulle corrispondenti tratte regionali e statali. Il livello dell’idrometro di Venzone misurato alle 6.30 è pari a 2.24 metri, in lieve aumento, al di sopra del livello di guardia (1.90 m). L'Isonzo a Salcano (Slovenia) alle 7.30 ha una portata di 1286 mc/s in lieve aumento, si prevede che nelle prossime ore il livello a Gradisca possa raggiungere il valore di guardia.

Gli invasi montani stanno trattenendo gran parte delle portate del Cellina e Meduna. Alle 7 la portata complessiva scaricata dalle dighe di Ravedis e Ponte Racli è di 110 mc/s.

Sulla zona costiera si è registrato un picco di alta marea alle 7.40 a Grado con acqua alta nella zona del porto.

Da inizio evento, sono stati attivati per interventi e monitoraggio del territorio circa 75 volontari della Protezione civile regionale con 25 mezzi.