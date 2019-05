Maltempo, la Protezione civile Fvg mobilitata in Emilia Romagna

Per il maltempo che ha investito l'Emilia Romagna, mercoledì mattina partirà per Modena la prima colonna mobile della Protezione civile Fvg con 24 volontari e due funzionari, con sette mezzi fuoristrada e attrezzature.

"Siamo stati attivati dal Dipartimento Protezione Civile: il nostro compito sarà la sorveglianza e la difesa degli argini dei fiumi in piena, che costituiscono un potenziale pericolo per le persone e il territorio", spiegano dalla sede di Palmanova.

Il maltempo continua a imperversare anche in Fvg e, almeno fino a mercoledì sera, le precipitazioni non daranno molta tregua. Anche in Friuli si sono registrati disagi, in particolare nel Manzanese dove il sottopasso di via delle Tifie si è allagato. Alcuni tratti di strada, nella zona di Manzano ma anche a Cormons, sono state temporaneamente chiuse per allagamenti e alberi caduti.

PREVISIONI. Tra la notte e il primo mattino di mercoledì ancora piogge intense, anche temporalesche e nevicate sui monti oltre i 1.600 metri. In giornata miglioramento con decisa attenuazione delle precipitazioni; soffierà vento da nord est moderato, specie sulle zone orientali, Bora da moderata a sostenuta sulla costa.

Giovedì su tutte le zone, al mattino probabile cielo da nuvoloso a variabile; in giornata maggiori schiarite; anche se con bassa probabilità, sarà possibile ancora qualche locale rovescio. Sulla costa al mattino soffierà Borino, in giornata venti di brezza.

Venerdì. Su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana poco nuvoloso al mattino, poi variabile; temperature in ripresa. Nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio o temporale.