Maltempo, raffica di interventi nel Pordenonese

L'ondata di maltempo che ha investito la nostra regione nel tardo pomeriggio ha 'lasciato il segno' nel Friuli Occidentale. Numerose le chiamate ricevute dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Pordenone per il fortunale che ha interessato buona parte del territorio. Attivate le squadre di tutta la provincia, assieme ai volontari della Protezione Civile comunale per risolvere nel modo più rapido gli interventi richiesti per ripristinare la viabilità.

A Vajont, la squadra di Spilimbergo assieme all'autoscala di Pordenone stanno intervenendo per la messa in sicurezza del tetto di un'abitazione che è stato scoperchiato a causa del forte vento. Sul passo Rest, a Tramonti di Sopra, è intervenuta la squadra del distaccamento Maniago per un incidente stradale tra una moto e una bicicletta. In quelle circostanze le notizie sull'accaduto risultavano tanto difficili che la squadra è stata inviata sul posto per non escudere l'insorgenza di eventuali necessità risolvibili con le attrezzature in dotazione della partenza.

Numerosi gli alberi caduti anche a Porcia, Pordenone, Fontanafredda e Maniago.