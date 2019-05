Maltempo, strade e cantine allagate in Fvg

L'ondata di precipitazioni che sta interessando la nostra regione sta provocando disagi in varie località. Lavoro impegnativo per i volontari della Protezione Civile, circa cento in provincia di Udine, e per i Vigili del Fuoco che hanno ricevuto decine di chiamate di aiuto.

I problemi più segnalati sono quelli di allagamenti, che hanno interessato la viabilità ma anche alcuni scantinati, e strade interrotte per alberi caduti o per la tracimazione dei corsi d'acqua. Le zone più colpite sono quelle di Varmo, Rivignano Teor, Pavia di Udine, Premariacco, Cividale, Trivignano, Talmassons, Moimacco, Manzano e Valli del Natisone.

Le squadre dei volontari hanno lavorato per liberare i tombini e porre difese spondali. Le piogge hanno allagato diversi campi e l'acqua si è riversata in strada rendendo inpercorribili diverse arterie.

Alcune persone sono state salvate dai pompieri, dopo che erano rimaste bloccate nelle loro auto: è successo a Orsaria di Premariacco, ad esempio, dove il motore di una vettura si è spento e il conducente non è riuscito a uscire dall'abitacolo per la presenza di troppa acqua sulla strada. Soccorso nella prima mattina di oggi anche un uomo rimasto intrappolato nel sottopasso di Palazzolo dello Stella. Allarme anche nel sottopasso di viale Trieste a Variano di Basiliano, per allagamento.

Auto fuoristrada a Moimacco; a Castello di Porpetto una Bmw è andata a sbattere contro un palo della luce. Fuoriuscita autonoma anche ea Trivignano Udinese. Per fortuna nessuno si è fatto male.

Alberi sono caduti a Topolò di Grimacco e a San Pietro al Natisone. Diverse le cantine allagate tra cui una Spessa di Cividale, con diversi danni, e a San Giovanni al Natisone. A Varmo l'acqua sulla carreggiata ha richiesto da parte di molti residenti il blocco degli ingressi di portoni e abitazioni.

L'ondata di forti piogge dovrebbe arrestarsi nella tarda mattinata di oggi.

PREVISIONI. Tra la notte e il primo mattino di mercoledì ancora piogge intense, anche temporalesche e nevicate sui monti oltre i 1.600 metri. In giornata miglioramento con decisa attenuazione delle precipitazioni; soffierà vento da nord est moderato, specie sulle zone orientali, Bora da moderata a sostenuta sulla costa.

Giovedì su tutte le zone, al mattino probabile cielo da nuvoloso a variabile; in giornata maggiori schiarite; anche se con bassa probabilità, sarà possibile ancora qualche locale rovescio. Sulla costa al mattino soffierà Borino, in giornata venti di brezza.

Venerdì. Su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana poco nuvoloso al mattino, poi variabile; temperature in ripresa. Nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio o temporale.