Maltempo, violenta grandinata nel Pordenonese

L'attesa ondata di maltempo ha colpito duro nel Pordenonese, dove ieri sono state segnalate violente grandinate in particolare nei comuni di Sacile e Brugnera. Forti temporali e grandine anche a Prata di Pordenone e in generale nella Bassa Friulana. I pompieri hanno ricevuto diverse segnalazioni per caduta alberi e rami.

Alcune abitazioni sono state colpite dai fulmini, che hanno fatto 'saltare' gli impianti elettrici.

Numerosi alberi caduti dovuti al colpi di vento a Udine e a Trieste. Impegnati per risolvere le criticità anche i volontari della Protezione civile regionale che, complessivamente, ha schierato 50 uomini con 15 mezzi per taglio piante e monitoraggio sul territorio. Numerose le chiamate al 112 per problematiche legate alla mancanza di corrente.

SITUAZIONE. Dopo i temporali forti della serata di ieri, sulla regione è in atto una temporanea fase più stabile, con atmosfera molto afosa.

EVOLUZIONE. Nelle prossime ore tornerà a esserci marcata instabilità, soprattutto nel pomeriggio, fra le 14 e le 18. E' previsto in quota un temporaneo afflusso di correnti occidentali un po' più fresche che contrastando con le masse d'aria umida degli strati medio-bassi, favoriranno lo sviluppo di temporali, specie su pianura, costa e sulla zona orientale. E' probabile che localmente qualche temporale possa essere forte, con colpi di vento e grandinate. Al seguito di questa fase temporalesca pomeridiana è atteso a tratti vento da moderato a sostenuto da nord o nordest, Bora sostenuta sulla costa. In serata attenuazione dei fenomeni su tutte le zone.