Maltempo in Friuli: a Forgaria un albero abbattuto dal vento

Dopo l'ippocastano schiantato al suolo questa mattina a Codroipo, un altro albero è stato abbattuto dalle raffiche di vento in provincia di Udine. E' avvenuto poco dopo le le 18 di oggi in via Napoleonica a Forgaria nel Friuli. Un veicolo fortunatamente ha schivato la caduta di qualche secondo trovandosi l'arbusto sulla carreggiata che conduce al paese. Lo stesso conducente ha quindi avvisato il Numero unico 112 per mettere in sicurezza la strada ed eliminare tronco, rami e frasche della pianta. Come riferitoci dal sindaco Pierluigi Molinaro, la squadra dei volontari di Protezione Civile comunale, con in testa l'assessore Andrea Goi, è prontamente intervenuta ripristinando la viabilità e mettendo in sicurezza la strada. Danneggiata, purtroppo, la pensilina.