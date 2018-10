Maltempo in Friuli: a Ovaro dove è esondato il Degano

Maltempo in Friuli nella zona della montagna. Tutte le squadre dei vigili del fuoco e i volontari di Protezione civile stanno operando per tre frane che si sono staccate sulla strada per Sauris, sulla via del lago, tra Rigolato e Forni Avoltri, e a Sutrio.



Tanti gli alberi caduti sulla viabilità comunale e ad Amaro il forte vento ha scoperchiato l'edificio che ospita locali mensa (nella foto). Emergenze si registrano alle 9.30 di oggi, domenica 28 ottobre, anche per torrenti esondati, come il Varma in Valcellina.

Continueranno le piogge da intense a molto intense, anche temporalesche, specie nella notte fra il 29 e il 30 e sulle zone montana e pedemontana. Da lunedì pomeriggio soffierà Scirocco forte su tutta la regione, molto forte su costa e monti con raffiche anche oltre i 100 km orari. L'intero episodio (da sabato a martedì), alla luce dei modelli di simulazione, potrebbe determinare sulla zona montana dei cumulati locali di pioggia superiori ai 500 mm.



Alle 15 convocata l'Unità di crisi

A seguito del persistere dell'ondata di maltempo che sta investendo il Friuli Venezia Giulia in queste ore, provocando anche l'interruzione forzata o la chiusura precauzionale di alcune arterie stradali, il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha convocato una riunione dell'Unità di Crisi alle 15, presso la sala operativa di Palmanova, a cui prenderà parte anche il governatore Massimiliano Fedriga.



Alle 18, fa sapere Riccardi, è comunque già in previsione un collegamento diretto con il dipartimento nazionale della Protezione civile e con le altre Regioni coinvolte.



Il bollettino diramato dalla Protezione civile Fvg alle ore 13 prevede uno stato di allerta massimo (rosso) nelle aree più interessate dal peggioramento degli eventi atmosferici, in particolare l'Alto Pordenonese, la Carnia e il Tarvisiano, anche se desta preoccupazione pura la situazione del fiume Tagliamento tra San Michele e Latisana.



Come informa la Protezione civile, infatti, la profonda saccatura sul Mediterraneo occidentale continua a richiamare forti correnti molto umide e instabili da sud-ovest in quota e da sud-est nei bassi strati. Sono già caduti dai 200 ai 400 mm di pioggia in Carnia, tra 80 e 200 nel Tarvisiano, tra 150 e i300 sulle Prealpi Carniche e tra 80 e 250 sulle Prealpi Giulie.



Previsioni

Una profonda depressione stazionaria sul Mediterraneo occidentale richiamerà, nei prossimi giorni, mun forte afflusso di correnti molto umide e instabili da sud-ovest in quota, da sud-est nei bassi strati. Fra lunedì e martedì passerà il fronte principale preceduto da un'ulteriore intensificazione del flusso sciroccale. Piogge in genere da abbondanti ad intense, anche temporalesche, probabilmente molto intense e persistenti su fascia pedemontana e zona montana. Su bassa pianura e costa piogge più attenuate ed intermittenti. Soffierà Scirocco da sostenuto a forte su tutte le zone con raffiche superiori ai 70 km orari e probabili mareggiate sulla costa, dove potrebbero esserci anche delle fasi di acqua alta.



Al momento non risultano segnalazioni di richieste d’intervento alla sala operativa, prosegue il monitoraggio della situazione meteo da parte del personale della Protezione Civile.

Risultano attivi quattro COC Maniago, Pordenone, Zoppola e San Vito al Tagliamento. I livelli dei corsi d’acqua sono al momento stabili e le quote degli invasi delle dighe in leggero aumento.



AGGIORNAMENTO ALLE 13

La profonda saccatura sul Mediterraneo occidentale continua a richiamare forti correnti molto umide e instabili da sud-ovest in quota, da sud-est nei bassi strati. Dall'inizio dell'evento sono caduti dai 200 ai 400 mm in Carnia, tra 80 e 200 nel Tarvisiano, tra 150 e i 300 mm sulle Prealpi Carniche, tra 80 e 250 sulle Prealpi Giulie, valori irrilevanti sul resto della regione.



DOMENICA 28 ottobre: continueranno le piogge, in genere moderate e intermittenti su pianura e costa, molto intense e persistenti sulla fascia pedemontana e la zona montana, anche

temporalesche, con quantitativi localmente fino a 200 mm. Soffierà Scirocco da sostenuto a forte su tutte le zone con raffiche attorno ai 70 km orari sulla costa, 90 km orari in montagna.

Nella notte potrebbe esserci una relativa pausa con una generale attenuazione del vento e delle piogge.



LUNEDI' 29 ottobre: dalla mattinata e fino alla tarda serata ci interesserà un secondo fronte. Su pianura e costa si prevedono piogge intense ma intermittenti, sulla fascia pedemontana e la zona montana molto intense e persistenti con quantitativi localmente superiori ai 300 mm in Carnia e sulle Prealpi Carniche.

Probabili temporali. Soffierà Scirocco forte su tutte le zone, molto forte in serata con raffiche superiori ai 100 km orari.