Maltempo in Friuli: ancora 18mila utenze senza elettricità. In Carnia distribuiti i generatori

Sarà la prima notte, quella tra martedì 30 e mercoledì 31 ottobre, senza pioggia, dopo giorni di precipitazioni eccezionali che hanno portato ovunque in Friuli, in particolare in Carnia e Valcellina, distruzione e danni ingenti alla viabilità e alle infrastrutture.

Complessivamente dalla mezzanotte di lunedì e fino alle 18 di martedì sono caduti fino a 100 mm sulle Prealpi Giulie, 50 mm sulle Alpi Giulie, 20-40 mm su Alpi e Prealpi Carniche, meno di 10 su pianura e costa. Mercoledì affluirà aria più secca e stabile.



Su buona parte delle zone colpite rimangono pesanti criticità, dall'assenza di corrente elettrica per 18mila utenze alla viabilità compromessa, ma c'è anche chi non ha forniture di gas e luoghi dove le linee telefoniche sono ancora instabili a causa del maltempo.

Ancora numerosi i Comuni isolati, tra cui Sappada, Forni Avoltri e Rigolato. Quattro le persone evacuate a Ovaro e tre a Comeglians. Presidiati dai volontari i ponti sul Degano, franati sotto l'impeto dell'acqua.

I tecnici di E-distribuzione stanno procedendo al ripristino dei collegamenti e della rete elettrica insieme a Terna. Per far fronte alle necessità nel pomeriggio è stato disposto il trasferimento di generatori dal Centro Operativo di Palmanova a Villa Santina in soccorso alla locale casa di riposo, mentre altri generatori sono stati dirottati su Tolmezzo dove verranno smistati

verso i comuni ancora in black out elettrico di Forni Avoltri, Rigolato e Comeglians.

Scuole chiuse, domani 31 ottobre, a Sappada e Claut, mentre saranno riaperte a Pordenone.



Per quanto riguarda i corsi d'acqua, prosegue il Servizio di Piena sui fiumi Tagliamento e Meduna da parte del Servizio Difesa del Suolo per le tratte di competenza regionale e da parte del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per le tratte di competenza statale.

Si è concluso alle 17 il monitoraggio delle tratte arginali da parte dei volontari di Protezione Civile e fortunatamente non sono state segnalate criticità (fontanazzi, franamenti arginali).

Il livello del fiume Meduna misurato a Pordenone a Ponte Meduna alle 18 è pari a 19,94 in diminuzione ed è sceso sotto il livello di guardia posto a 20,15 metri.

Il fiume Noncello a Pordenone ha superato il livello di 2° presidio e alle 18 misurava 7,98 m, stazionario. Gli scarichi delle dighe di Ponte Racli e Ravedis sono in diminuzione, alle ore 18 l’invaso di Ravedis sta continuando la laminazione della piena del fiume Cellina e scarica 230.,5 mc/s mentre Ponte Racli scarica 89,7 mc/s..

La portata complessiva scaricata dalle dighe di Ravedis e Ponte Racli è di 320,20 mc/s in diminuzione. La portata massima scaricata è stata di 1338,7 mc/s alle ore 23:00 di lunedì 29 ottobre.

La piena del fiume Tagliamento è transitata a Latisana alle ore 10.30 è stato raggiunto il livello di colmo pari a 8,67 metri, mantenendosi al di sotto della soglia di 2° presidio (allarme) pari a 8,70 m. Attualmente è in calo e alle 17:30 si registra un valore di 7,47 m in diminuzione. L’idrometro di Venzone alle 18:30 misurava 1,94 m.

Infine, nella zona costiera, invece, nella nottata non sono previsti picchi di marea significativi.



Nelle prossime ore ci sarà ancora qualche residua debole pioggia e qualche locale rovescio temporalesco su pianura e costa e sulle zone orientali della regione. Durante la notte le precipitazioni cesseranno ovunque. Nella giornata di mercoledì non si prevedono precipitazioni sulla regione.