Maltempo in Friuli: ancora 4.000 senza corrente elettrica

Continua in Triveneto l’impegno della task force di oltre 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione. Le attività di riparazione proseguono senza sosta sin da lunedì per fronteggiare le conseguenze della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla penisola e in particolare sul Triveneto, dove si sono verificati guasti diffusi sia sulla rete di trasmissione nazionale che sulle linee di media e bassa tensione.

Le zone tuttora interessate da guasti sono principalmente quelle nelle Province di Belluno e Udine.

Alle 20, in provincia di Udine sono ancora circa 4.000 i clienti disalimentati. E-Distribuzione è in costante contatto con le Prefetture, con le Istituzioni locali e con le strutture di Protezione Civile con cui si stanno organizzando interventi nelle zone di difficile accessibilità, anche in base all’evolversi delle condizioni meteo che compromettono la possibilità di intervenire in sicurezza. Entro questa sera installerà altri gruppi elettrogeni che consentiranno di rialimentare ulteriori utenze nelle due Province ad eccezione di quelle situate nei Comuni che sono tuttora non raggiungibili o nei quali persistono gravi problemi di viabilità, quali rischio frane o limitazione al transito di mezzi pesanti, questi ultimi necessari per il trasporto di gruppi elettrogeni da parte di E-Distribuzione.

"Si è lavorato per l'intra giornata per la riparazione dei danni", fanno sapere dalla centrale operativa della Protezione civile regionale. "Permangono criticità sulla rete viaria e alle infrastrutture di rete. Anche le comunicazioni telefoniche con i territori colpiti risultano ancora difficili. Le comunicazioni con il Centri operativi Comunali sono garantite dai collegamenti radio per il tramite dell'Associazione Radioamatori Italiana presente da domenica scorsa a Palmanova a supporto delle attività di gestione dell'emergenza".

E proprio a proposito di viabilità, una nuova frana, ha interrotto nuovamente la regionale 355, questa volta tra Ovaro e Villa Santina. La strada era stata riaperta questa mattina dopo il crollo del ponte di Comeglians.

Problemi anche lungo la statale 52 Carnica, che oggi è stata chiusa tra Forni di Sopra e di Sotto per smottamenti.