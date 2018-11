Maltempo in Friuli: chiesta un'ordinanza per la non potabilità dell'acqua

Oltre alla distruzione, all'isolamento, alla devastazione di piogge che non sembrano voler mai cessare, ora c'è anche il rischio legato alla potabilità dell'acqua. A dirlo il presidente del Cafc, Salvatore Benigno in un post su Facebook.

"A seguito degli eventi meteorologici avversi che hanno interessato in modo particolare la zona della Carnia, a causa delle ingenti precipitazioni piovose e della concomitante mancanza di energia elettrica nei sistemi di filtraggio e disinfezione, si stanno verificando episodi di acqua “torbida” nelle reti di distribuzione idrica in montagna. Per precauzione, a garanzia della salute pubblica, abbiamo chiesto ai Sindaci delle zone interessate, di emettere un'ordinanza sindacale di "non potabilità dell'acqua" - scrive Benigno -. L'azienda CAFC è impegnata con il proprio personale a prestare la massima collaborazione ai centri maggiormente colpiti con l'utilizzo di generatori di energia elettrica e autobotti. Nei prossimi giorni con le nuove analisi delle acque a disposizione verificheremo il rientro della fase di emergenza".