Maltempo nel Pordenonese: scuola scoperchiata a Claut. Plessi scolastici chiusi anche martedì

Situazione critica anche nel Friuli occidentale dove, a causa dell'allerta meteo e in via precauzionale, le scuole della provincia di Pordenone, di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle superiori, rimarranno chiuse anche per la giornata di domani, martedì 30 ottobre.





Sul fronte della viabilità, a Pordenone, nel pomeriggio, sono state chiusi vicolo del Molino, via del Passo, il Parcheggio Rivierasca e le prime quattro corsie del Parcheggio Marcolin. Presidiato anche il fiume Noncello in centro Pordenone. Si possono consultare online gli idrometri della Protezione Civile sul fiume Noncello e Meduna (dati aggiornati ogni ora): Idrometro sul Noncello - Idrometro sul Meduna. Per segnalare criticità sul territorio pordenonese chiamare il numero 0434 392 290 attivato dal Comune di Pordenone. Sui social utilizziamo gli hashtag: #AllertameteoFVG e #AllertaMeteoPN.

Scoperchiato il tetto della scuola a Claut.

Allarme rosso a Cimolais, dove il Coc (Centro operativo comunale) è stato ativato ed è a disposizione dei cittadini che in caso di emergenza possono chiamare al numero 0427 87019.



A Tramonti di Sopra, loc. Posplata la strada comunale che collega Chievolis a Posplata è stata transennata e la frazione non è raggiungibile, ma al momento non è abitata.

A Chions si segnala uno scantinato allagato in centro.

La Strada regionale 251 “della Valcellina” è interrotta in ambo i sensi al Km. 70+850 in località Barcis per esondazione del torrente Cellina, mentre la Sr 552 “del passo Rest” è interrotta in ambo i sensi dopo l’abitato di Tramonti di Sopra dal Km. 23+800 in località Maleon al Km. 7+200 in località Capristi lato Carnia. Chiusa la Sr Pordenone 57 “di Campone” in località Clauzetto e Tramonti di Sotto. Lungo la SR PN 60, a Fiume Veneto, chiuso il sottopasso ferroviario. Chiuso anche il guado di Rauscedo lungo la Sr PN 27, dal km 11+500 al km 13+500; stessa sorte per quello di Cordenons, lungo la SR PN 51, chiuso dal km 4+000 al km 5+800 .



Il livello del fiume Meduna misurato a Pordenone a Ponte Meduna alle ore 12:00 è pari a 20.66 m, in calo e inferiore al livello di primo presidio (21 m).

L’invaso di Ravedis sta continuando la laminazione della piena del fiume Cellina. Alle 11 la portata complessiva scaricata dalle dighe di Ravedis e Ponte Racli è di 240,90 mc/s.