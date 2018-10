Maltempo: a Sappada si continua a lavorare

Continua a essere molto difficile la situazione a Sappada, duramente colpita dall'ondata di maltempo. Il paese è rimasto a lungo isolato e non è stato ancora possibile ripristinare la linea elettrica e i collegamenti telefonici con le utenze mobili.

"Questa mattina - fanno sapere dal Cnsas Fvg - c'è stato finalmente un contatto telefonico con il capostazione del Soccorso alpino di Sappada per avere ragguagli sulla situazione della conca. Da lunedì non si avevano notizie sulle condizioni in paese, a causa del mancato funzionamento delle reti telefoniche. La zona - riferiscono ancora dal Soccorso alpino - è ancora isolata dalle comunicazioni e senza energia elettrica. Il capostazione è riuscito ad agganciare la rete e a comunicare queste scarne notizie perché si è recato in Veneto per procurare alcuni gruppi elettrogeni per garantire i servizi fondamentali e i teli necessari a coprire provvisoriamente i tetti scoperchiati".

"Tutti i tecnici della stazione sono stati impegnati 24 su 24 per garantire la sicurezza e portare aiuto agli abitanti: 20 le abitazioni cui è stata divelta la copertura", riferiscono ancora dal Soccorso alpino. "Continua anche l'impegno per liberare i torrenti e le strade dalle piante abbattute e dalle ramaglie con le motoseghe".

Questa mattina è stata aperta la strada alternativa da Comeglias, che consentirà collegamenti, ma solo per situazioni di emergenza.