Maltempo: approvato lo Stato di emergenza nazionale

Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per il Friuli Venezia Giulia e le altre 10 amministrazioni che hanno dovuto far fronte all’ondata di maltempo, ovvero Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano. Per dare una risposta alle necessità dei territori, il Governo è pronto a stanziare 150 milioni, attingendo dal fondo per le spese impreviste e dal fondo per le esigenze indifferibili.

Nel frattempo, continua anche la mobilitazione popolare. Sono attivi gli sms solidali voluti dal Dipartimento nazionale di Protezione civile tramite il numero 45500. Gli operatori che hanno aderito sono Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Coopitalia. Hanno inoltre aderito Postemobile (da rete mobile 2 euro e da fissa 5 euro), Convergenze (solo rete fissa) e Iliad (dal 5 novembre solo su mobile).

Anche la Protezione civile regionale è scesa direttamente in campo, attraverso un conto corrente sul quale far confluire le donazioni da destinare alle popolazioni colpite dal maltempo, soprattutto in Carnia e nei comuni del Pordenonese. Sono già oltre 6mila gli euro raccolti. I versamenti vanno effettuati sul conto corrente bancario della Protezione civile: IBAN: IT47 W 02008 02230 000003120964, attivo presso Unicredit Banca SpA, intestato a Tesoreria del Fondo regionale per la protezione civile, con causale: “Subito al lavoro nelle aree colpite dall’alluvione 2018 in FVG".