Maltempo: conta dei danni anche nel Pordenonese

Tra le parti più colpite dal maltempo nel Friuli Occidentale, c’è la val Cimoliana continua a restare ginocchio. Negli scorsi giorni alcuni volontari sono riusciti a raggiungerla per documentare i danni. Si tratta del personale del Rifugio Pordenone, struttura che si trova a 1.249 metri d’altezza tra la Val Montanaia e la Val Meluzzo. Meta obbligata per chi vuol raggiungere il simbolo del territorio: il campanile.

Fortunatamente i gestori hanno trovato in buone condizioni il rifugio, ma non si può certo dire altrettanto della strada per raggiungerlo. Frane, smottamenti, alberi caduti hanno completamente cambiato lo scenario, tanto che è stato perfino complicato ridisegnare il percorso lungo il torrente Cimoliana. Toccherà ora Regione e Comune provare a rimettere in sesto una strada che, al momento, non esiste più. Di fatto la valle è impraticabile.

Anche Cimolais, Claut, Erto e Barcis sono ancora alle prese con la conta dei danni. Ieri anche i rappresentanti dei comuni della Valcellina, oltre al vicesindaco di Pordenone, sono stati ricevuti a Trieste, in forma privata, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto incontrare i sindaci dei comuni colpiti dal maltempo. Da parte delle amministrazioni, intanto, prosegue la raccolta di foto e documenti, inviate da aziende e privati che hanno subito danni.

Decisamente migliore la situazione a Pordenone. La città è tornata di fatto alla normalità, con i livelli di Noncello e Meduna scesi ben al di sotto di quelli di guardia.