Maltempo: continua la task force per riportare l'elettricità

Continua la task force di oltre 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, per riportare la corrente nelle zone del Triveneto duramente colpite dal maltempo. Le attività di riparazione proseguono senza sosta da lunedì. Complessivamente, sono state già rialimentate 250.000 utenze tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

In provincia di Udine, grazie al lavoro incessante delle squadre e all’uso di oltre 150 gruppi elettrogeni, il servizio è stato normalizzato, salvo utenze sparse, sopratutto in Carnia, non raggiungibili che saranno rialimentate non appena possibile.

E-Distribuzione è in costante contatto con le Prefetture, con le Istituzioni locali e con le strutture di Protezione Civile con cui si stanno organizzando interventi nelle zone di difficile accessibilità, anche in base all’evolversi delle condizioni meteo che compromettono la possibilità di intervenire in sicurezza.

E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è stata messa a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

Enel ricorda a tutte le famiglie che hanno subito interruzioni prolungate del servizio elettrico che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che venga presentata alcuna richiesta, direttamente nella bolletta elettrica.

Inoltre, Enel è in contatto con le Istituzioni centrali e con ARERA per la sospensione della fatturazione ai clienti nelle aree del Triveneto devastate dalla calamità naturale.