Maltempo: lavori sui sentieri della diga del Vajont

Le guide escursionistiche Aigae del Friuli scendono in campo per aiutare le zone più colpite dal maltempo. “Domani ripristineremo i sentieri della diga del Vajont”, spiega Franco Polo, coordinatore delle guide Fvg. “Ci sono alberi centenari che hanno resistito alla tragedia del 1963 ma in parte sono stati abbattuti dall’ultima emergenza. Armati di tutto il necessario, dalle 8.30 interverremo sui sentieri della Moliesam e del bosco vecchio, partendo da Casso, per proseguire per l’intera giornata. Il lavoro, in accordo con il Parco Dolomiti Friulane, renderà sicuri i percorsi che conducono alla diga”.

“E’ un azione spontanea di amore per un territorio dove le guide Aigae del posto sono attive da circa 25 anni per condurre costantemente l’opera di educazione ambientale, portando turisti e migliaia di studenti ogni anno”, continua Polo. “La montagna è viva nonostante tutte le catastrofi, sia quelle perpetrate dalla mano dell’uomo, sia quelle causate dal maltempo. Libereremo dagli alberi caduti il sentiero della Moliesam che da Casso porta alla Diga del Vajont e il sentiero del bosco vecchio, famoso per i suoi alberi centenari scesi dal monte Toc con la frana del 1963”.

Domenica 18, invece, la presentazione di Play Parco programma invernale, che vedrà insieme imprenditori locali dell’enogastronomia, Parco e guide, in aiuto delle popolazioni colpite dall’emergenza. “A Claut – conclude Polo – domenica è in programma l’evento organizzato dal Parco Dolomiti Friulane al quale parteciperanno anche le guide Aigae Dolomiti Friulane. Quest’anno saremo tutti insieme per affermare la permanenza dell’uomo in queste valli, la volontà di vivere con la natura, per unire le forze e risollevare le nostre genti colpite dall’emergenza”.