Maltempo: mobilitazione per risarcimenti e messa in sicurezza

Mentre le popolazioni messe in ginocchio dall'ondata di maltempo, continuano a rimboccarsi le maniche per uscire, quando prima, dall'emergenza, dal Governo nazionale e dalla Regione continua la mobilitazione per far arrivare, in tempi rapidi, aiuti concreti. Segnali importanti sono arrivati dalla visita in Carnia del Ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Danilo Toninelli, che ha confermato, dopo il sopralluogo e l'incontro con i sindaci, che sarà decretato lo stato di emergenza nazionale nel primo consiglio dei Ministri. A questa notizia si aggiunge anche quella, in arrivo dal Ministero dell'Ambiente, tramite il sottosegretario Vannia Gava, di 40 milioni di euro di fondi, che saranno destinati alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico.

"La Protezione Civile regionale- fa poi sapere il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga - ha aperto un conto corrente per raccogliere le donazioni a supporto delle popolazioni colpite dal maltempo della scorsa settimana. Oltre alle risorse già reperite a livello nazionale e regionale - spiega il Presidente - occorre che il Paese faccia quadrato attorno al Friuli Venezia Giulia per sanare danni che, da una prima stima, superano il mezzo miliardo".

"Ecco perché mi appello a tutte le donne e gli uomini di buon cuore - conclude Fedriga - affinché apportino il loro concreto contributo per lenire le sofferenze di migliaia di cittadini in difficoltà".

I versamenti vanno effettuati sul conto corrente bancario della Protezione Civile, attivo presso l'Unicredit Banca, con causale "Subito al lavoro nelle aree colpite dall'alluvione 2018 i Fvg". L'Iban di riferimento è IT47 W 02008 02230 000003120964.

Il Dipartimento di Protezione Civile nazionale, invece, ha esteso a tutto lo Stivale la campagna di raccolta fondi attraverso il numero solidale 45500.

ALLERTA METEO. Nel frattempo, però, non cala l'attenzione sulle previsioni del tempo che, fino alla mattinata di mercoledì 7, prevedono ancora precipitazioni, anche intense, sul Fvg. Per questo, è stato diramato un allerta giallo, in particolare su Carnia e Pordenonese.

Ecco le previsioni meteo dell'Osmer Arpa Fvg per i prossimi giorni. Martedì 6 novembre: cielo in prevalenza coperto con piogge intermittenti da moderate ad abbondanti, localmente intense specie sulle Prealpi, anche temporalesche. Sulla fascia orientale di pianura e costa le piogge saranno più deboli. Sulla costa soffierà Scirocco moderato, specie verso il Veneto.

Mercoledì 7: cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse, da moderate ad abbondanti, localmente temporalesche e più intense. Verso sera le piogge si attenueranno. Sulla costa soffierà Scirocco moderato al mattino, in rotazione a Libeccio dal pomeriggio e in successiva attenuazione.

Giovedì 8: cielo da variabile su pianura e costa a nuvoloso sui monti ma senza precipitazioni. Foschie e banchi di nebbia locali di notte e prima mattina sulla bassa pianura.

Venerdì 9: cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse, specie a ovest e sulle Prealpi, più probabili nella seconda parte della giornata.