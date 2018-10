Maltempo: nella solidarietà, la forza dei friulani

Fango, alberi spezzati, tronchi a bloccare le strade, fiumi in piena, strade spaccate e ponti spazzati via dalla forza impetuosa dell’acqua. E poi il buio, i black out, l’assenza di corrente e linea telefonica per rimanere in contatto con i soccorritori. Queste sono le immagini di dolore che arrivano dal nostro territorio, dalla Carnia e dal Pordenonese. E poi ci sono altre immagini, quelle che rinfrancano il cuore, dei volontari al lavoro, quelle che ci raccontano la solidarietà e la forza del popolo friulano, la tenacia dei carnici e dei pordenonesi, che si sono rimboccati le maniche per aiutare il prossimo, per ripulire le strade, portare soccorso a chi si trovava in difficoltà. Una solidarietà che ha mobilitato l’intera regione, con supporto anche da Trieste e Gorizia. Il Friuli, terra ancora una volta martoriata, si rialza e va avanti. Friuli che si prepara ad affrontare un’altra piena, un altro nubifragio, sapendo di poter contare soltanto su se stesso.