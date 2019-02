Maltempo: raffica di black out… e chiude anche il cinema

Il maltempo che si è abbattuto sul Friuli Venezia Giulia nelle ultime ore ha causato, nella serata di venerdì, una serie di interruzioni alla corrente elettrica a macchia di leopardo. Una delle zone maggiormente colpite è stata la periferia sud di Udine, da Cussignacco a Pradamano che per diverse ore ha potuto disporre dell’elettricità solo a momenti.

Anche il cinema multisala di Pradamano ha subito un disservizio: più volte la proiezione dei film in programma in serata è stata interrotta proprio a causa dell’ammanco di corrente. Gli spettatori hanno dovuto aspettare diverse volte che i film ricominciassero finché, poco dopo le 23, la direzione della struttura ha deciso di sospendere le proiezioni, garantendo, però, la validità del biglietto e la possibilità di rivedere interamente il film in un’altra occasione.

Tutto bene, quindi, a parte la curiosità del pubblico che non sa ancora come vanno a finire le storie dei film.