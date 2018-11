Maltempo: serve una gestione del rischio idrogeologico

"Dovremo imparare a convivere con il rischio idrogeologico in maniera più intelligente". E’ il commento di Paolo Paronuzzi, docente di geologia applicata al Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura dell’Università di Udine che sottolinea l’efficienza della Protezione civile regionale e, in generale, della gestione dell’emergenza, ma punta il dito contro la mancanza di un’azione continuativa tra una catastrofe e l’altra.

"Dobbiamo far partire il piano rischio idrogeologico 2.0 - riferisce Paronuzzi - con una serie di iniziative che coinvolgano direttamente le comunità per evitare di continuare a concentrarsi sull’emergenza e mai sull’ordinario. La Regione dovrebbe destinare annualmente fondi per la manutenzione continua del territorio, valutando periodicamente le maggiori criticità. I comuni o le aggregazioni di comuni dovrebbero tenere sotto controllo il proprio territorio per riferire alla Regione quali sono le priorità su cui intervenire".

Paronuzzi rivolge un appello alla Regione affinchè all’Università di Udine si possa riaprire il Master che, fino a qualche anno fa, era considerato un fiore all’occhiello per la preparazione di ingegneri architetti e geologi sul rischio idrogeologico. Il corso, chiamato Avamir, su analisi, valutazione e mitigazione del rischio idrogeologico, aveva richiamato in tre anni una sessantina di laureati provenienti da tutta Italia. "Ho bussato più volte a diverse porte – conclude Paronuzzi – ma pare che nessuno si renda conto dell’importanza di ripristinarlo e, soprattutto, del ruolo che il Friuli potrebbe avere a livello nazionale per la prevenzione nei territori ad alto rischio idrogeologico”.