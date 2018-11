Maltempo: si continua a lavorare senza sosta

Si continua a lavorare, senza sosta, per cercare di ridurre i disagi e portare aiuti alle popolazioni, soprattutto della Carnia, duramente colpite dall’ondata di maltempo. Risultano ancora evacuate otto persone, mentre sono 1.900 le utenze elettriche non alimentate, in particolare in Carnia. Le situazioni peggiori a Sauris, Forni Avoltri, Prato Carnico, Paularo, Ovaro, Rigolato, Arta Terme, Ampezzo, Comeglians e Verzegnis. Si sta procedendo a ridurre i disagi con il supporto di generatori forniti e messi in servizio da Protezione civile ed E-Distribuzione. E’ in viaggio un generatore per ripristinare l’energia elettrica a Sauris. A Sappada, acquedotto parzialmente danneggiato e acqua non potabile. Il gestore sta provvedendo al ripristino dello stato di normalità.

METEO. Dal pomeriggio si prevedono piogge in genere moderate su tutte le zone, localmente abbondanti, in attenuazione verso sera e anche il vento di Scirocco tenderà ad affievolirsi.

VIABILITA’. Segnalate frane a Lauco, con interruzione della strada comunale tra Avaglio e Trava, a Enemonzo, con interruzione della strada comunale per Fresis che risulta, quindi, isolata, a Forni di Sotto, con interdizione della statale 52 Carnica in località Sant’Antonio, e a Castelnuovo del Friuli. A Prata sul Meduna volontari in intervento per l’attivazione di idrovore.

•SS 52 "Carnica": transitabile fino a Passo Mauria (aperto).

•SR 355 “della Val Degano”: aperta al transito tra Comeglians e Rigolato con apertura del ponte comunale in ferro per mezzi fino a 3,5 tonnellate. Chiusa per frana tra Ovaro e Villa Santina.

•SR 465 “della Forcella Lavardet e Valle San Canciano”: in direzione Ovaro e Prato Carnico aperta fino a Prà di Bosco; in direzione opposta aperta fino al km 43 (loc. Zovello); chiusa dal km 43 al km 46.

•SR 251"della Val Cellina": riaperta al traffico, interamente transitabile

•SR 552 "del Passo Rest": chiusa dopo l'abitato di Tramonti di Sopra dal km 23+800 al km 7+200

•SR UD 73 “del Lumiei” chiusa loc. Sauris; in corso intervento per la messa in sicurezza delle scarpate e taglio degli alberi

•SR UD 1 "della Val d'Arzino" aperta; chiusa dal km 12+000 al km 19+826 per intervento di messa in sicurezza

•SR UD 72 "di Invillino" aperta; in corso intervento per la messa in sicurezza

•SR UD 123 "dello Zoncolan" chiusa; intervento di messa in sicurezza in corso

•SR UD 110 "di Pramollo" chiusa; intervento di messa in sicurezza in corso

•SR UD 112 "della Val Aupa" aperta sia lato Pontebba che lato Moggio Udinese (intervento di messa in sicurezza in corso)

•SR UD 76 "della Val Raccolana" aperta sia lato Sella Nevea che lato Tarvisio (intervento di messa in sicurezza in corso)

•SR UD 111"di Alzieri" aperta (intervento di messa in sicurezza in corso)

•SR UD 40 "di Paularo" chiusa per caduta massi

•SR UD 23 "della Val d'Incaroio" aperta con possibilità di transito controllata fino al km 14+000 (centro abitato); chiusa dal km 14+000 al km 16+425 con intervento di messa in sicurezza in corso

•SR UD 24 "della Val Pontaiba" aperta fino al km 7+600; chiusa dal km 7+600 al km 9+461 fuori dal centro abitato con intervento di messa in sicurezza in corso

•SR PN 1 chiusa dal km 67+600 (ponte sull’Arzino) al km 68+900 (bivio Pielungo)

•SR PN 57 “di Campone” chiusa dal km 11+300 al km 16+500

•SR PN 27 loc. Rauscedo guado chiuso dal km 11+500 al km 13+500

•SR PN 51 loc. Cordenons guado chiuso dal km 4+000 al km 5+800 Riaperta la SR PN 25 "di Tamai" precedentemente chiusa al km 4+800 loc. Brugnera

•SS 52: interrotta al km 47+500 circa per frana tra Forni di Sopra e Forni di Sotto.

Dalla sede della Protezione civile di Palmanova si continua il coordinamento dei soccorsi e dell’organizzazione degli interventi in sinergia con i gestori delle infrastrutture viarie e di rete per il progressivo rientro alla normalità nelle aree colpite. Sono stati forniti generatori di corrente per alimentare le utenze in black out fino alla risoluzione definitiva. Organizzata una fornitura di acqua potabile con autobotte verso Sappada con l’ausilio del Cafc. Forniti generatori della Protezione civile a Forni Avoltri per l’alimentazione degli edifici strategici. Attivati mezzi per il trasporto dei generatori E-Distribuzione verso le aree ancora in black-out. Operativi in interventi e monitoraggio territorio 150 volontari con 50 mezzi.