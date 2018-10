Maltempo: situazione gravissima in Carnia. Cede il ponte a Comeglians. Isolati Ravascletto, Rigolato, Cleulis e Timau. Oltre 23mila case senza elettricità

Situazione di emergenza a Comeglians dove, sulla strada regionale 355 della Val Degano che collega Comeglians con Rigolato si è aperta nella notte di oggi, martedì 30 ottobre, una grande voragine nel manto stradale al centro del ponte sul torrente Degano. Il passaggio è quindi compromesso, con gravi danni; interrotto il traffico. Rigolato è isolato, ma fortunatamente non si segnalano feriti. La Regione, attraverso l'assessore Riccardo Riccardi, raccomanda di non uscire di casa se non per emergenze.



Situazione di emergenza anche sulla strada che da Tolmezzo porta a Paularo a causa dei grossi rami e degli alberi caduti sulla carreggiata. Da Tolmezzo, questa mattina, è partita una squadra di Protezione civile e una di Polizia locale per riaprire strada per Fusea - comunica il sindaco Francesco Brollo -. Ai cittadini senza energia elettrica chiedo di avere pazienza, mezza Carnia è isolata e ci sono grossi problemi da risolvere".

Ravascletto è completamente isolata, senza corrente, gas e telefoni. Da Cercivento è tracimato completamente il Riu Major.



A Paluzza la forza delle acque in piena del torrente But hanno eroso metà della carreggiata della strada regionale 52 Carnica. Le frazioni di Cleulis e di Timau sono isolate.

E' un Friuli spezzato quello che oggi si appresta ad affrontare un'altra giornata di pioggia e fango, vento e disagi. In soli tre giorni, dal 27 al 29 ottobre, tra le Prealpi Carniche e la Carnia sono caduti fino a 870 mm di pioggia e le raffiche di vento il 29 sera hanno toccato i 200 km/h in quota. Tali valori risultano tra i più elevati registrati in regione negli ultimi 30 anni.



Durante la notte sul territorio in monitoraggio e per interventi hanno operato più di 200 volontari dei gruppi comunali di protezione civile. Sono attivi 15 Centri Operativi Comunali (COC). Il servizio del NUE112, nell’intera giornata del 29 Ottobre 2018, ha risposto in tutto a 2.697 chiamate di emergenza. Sul totale, quelle legate al maltempo sono state 779 e sono state inoltrate agli Enti: 392 ai Vigili del fuoco di Udine, 178 alla centrale di Pordenone, 117 a quella di Trieste e 64 a quella di Gorizia.



La situazione nel dettaglio

Nella prima parte della notte si segnalano cadute alberi a Udine, Farra d’Isonzo, Taipana, Budoia, Lusevera, Pulfero loc. Montefosca, Forni Avoltri, Meduno. A Ravascletto in loc. Zovello segnalata frana su strada statale. Allagamenti a Sagrado. Si segnalano 20.000 utenze elettriche scollegate in Carnia e circa 3.000 nel pordenonese, le squadre di e-distribuzione riprenderanno ad operare in mattinata per i ripristini.

La Strada regionale 465 è chiusa fino a Sutrio per frana al km 44+400 tra Zovello e Cercivento, sulla SR 355 km 13+500 circa si segnala criticità ponte sul Degano (Comeglians), interessato da un cedimento dell'asfalto che di fatto lo rende non percorribile. E' chiusa la strada da Pioverno verso Bordano e anche la SS52b, a gestione ANAS, tra Timau e Passo monte Croce Carnico. ANAS comunica che sulla SS52, nei pressi di Cleulis, sono erosi circa 50 metri di sede stradale con conseguente isolamento di Timau.

Con le prime ore del giorno i gestori delle strade riprenderanno le ricognizioni sulla viabilità interessata dall’evento.



SITUAZIONE FIUMI E INVASI

Prosegue il Servizio di Piena sui fiumi Tagliamento e Meduna da parte del Servizio Difesa del Suolo per le tratte di competenza regionale e da parte del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per le tratte di competenza statale. Stanno operando anche i volontari dei gruppi comunali per la sorveglianza degli argini. Il livello del fiume Meduna misurato a Pordenone a Ponte Meduna alle 6 è pari a 21,75 in diminuzione e supera il livello di primo presidio (21,00 m).

Il fiume Noncello a Pordenone ha superato il livello di 2° presidio 7,00 m alle 6. Tagliamento: attualmente il livello dell’idrometro di Venzone è sceso sotto il livello di primo presidio (3,20 m) e alle 6 il livello è di 2,45 m, in diminuzione.

A Latisana alle 6 si registra un valore di 7,42 m in aumento, sotto il livello di primo presidio (7,20 m). Il picco di piena è previso a Latisana per la tarda mattinata di oggi, martedì 30/10/2018 e dovrebbe superare il livello di primo presidio (7,20 m).

L’invaso di Ravedis sta continuando la laminazione della piena del fiume Cellina. Alle 5 la portata complessiva scaricata dalle dighe di Ravedis e Ponte Racli è di 532,10 mc/s in

diminuzione.

A Grado alle ore 0:10 di oggi, martedì 30, il mareometro ha registrato un valore di picco pari a 1,51 m slmm.



Nottata senza pioggia

Dopo il passaggio del fronte, avvenuto nella tarda serata di ieri, vi è stata una pausa nelle piogge durata sostanzialmente tutta la notte, nonchè una relativa attenuazione del forte vento di Scirocco che è anche ruotato a Libeccio. Il centro depressionario freddo martedì passerà a nord delle Alpi e sulla regione affluiranno correnti da sud-ovest più fresche ma ancora instabili, specie sulla fascia prealpina. Mercoledì affluirà aria più secca e stabile.

EVOLUZIONE

Oggi (martedì 30/10) sui monti cielo coperto con piogge intermittenti, anche temporalesche sulle Prealpi, con quantitativi abbondanti e nettamente inferiori a quelli dei giorni scorsi. Quota neve in abbassamento a 1500-1700 m circa e vento sostenuto da sud-ovest ma ben inferiore rispetto a ieri. In pianura cielo nuvoloso con piogge sparse e intermittenti anche temporalesche da moderate ad abbondanti, sulla costa possibile qualche pioggia con vento ancora sostenuto tra sud e sud-ovest (raffiche fino a 70 km/h circa).

Mercoledì prevalenza di bel tempo.