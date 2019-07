Maltratta moglie e figlia, allontanato da casa a Trieste

Ha maltrattato per anni moglie e figlia, fino a quando le due donne non hanno trovato rifugio presso una struttura protetta, a Trieste. Quella che la Questura di Trieste racconta è una storia di degrado morale che ha per protagonista un disoccupato di origini serbe, spesso in balia dell’alcol. L'uomo costringeva la moglie a consegnargli lo stipendio per fare fronte alle proprie necessità, piuttosto che a quelle del nucleo familiare.



Maltrattamenti abituali sia psicologici - denuncia la Questura -, con frequenti insulti e minacce anche di morte, che fisici, con percosse ed altro. In alcune occasioni, la donna è stata anche minacciata con un coltello, così come significativo è stato l’episodio in cui, al culmine di una violenta lite, la vittima si è decisa a denunciare il marito che l’aveva trattenuta con violenza, strappandole addirittura i vestiti indossati.



Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Trieste e svolte dalla sezione “reati contro la persona” della Squadra Mobile giuliana, hanno consentito di ricostruire la desolante cornice di quotidianità vissuta sia dalla donna che dalla figlia, spesso costretta a subire, inerme, i maltrattamenti paterni. A carico dell’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, e il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con le vittime.