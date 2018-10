Maltrattamenti a scuola e negli ospedali: operatori sempre più in difficoltà... emotiva

Un’insegnante di una scuola media dell’hinterland udinese è stata sospesa per maltrattamenti aggravati sui suoi alunni. E’ solo l’ultimo caso di una scuola malata, che fa sembrare urgente la proposta d’introdurre la videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture per anziani e disabili. Tra i firmatari c’è anche l’onorevole friulano Roberto Novelli, che aveva già presentato la proposta in Consiglio regionale. Lo scorso settembre alla Camera è stato dato il primo via libera. L’obiettivo è prevenire abusi e maltrattamenti sui soggetti più deboli, che, a questo punto, sono anche gli studenti.

Dove sta andando la scuola se si deve arrivare a tento? Lo abbiamo chiesto a Donato Lamorte, segretario generale Fvg della Cisl.



“La scuola del Friuli Venezia Giulia è nel caos – spiega il sindacalista -. La Regione deve assolutamente dare riposte e uscire da questo immobilismo. La politica si sta lavando le mani. Chi deve gestire la situazione deve dare gli strumenti, fornire risorse. Invece, la scuola è diventata un’azienda. Chi governa pensa soltanto a far carriera e a fare economia. Il risultato è che ci sono sempre più problemi e i ragazzi sono sempre meno istruiti”.

In una situazione così critica è ovvio che gli insegnati non possano lavorare con serenità.



“All’ordine del giorno, nel nuovo contratto, – spiega Lamorte – c’è la volontà di affrontare il problema del burn out tra chi lavora nel mondo della scuola a tutti i livelli. Ovviamente, il problema principale è quello che gli insegnanti sono lasciati da soli in classe”.

Se da un lato la piena autonomia può essere giudicata come un punto a favore di questa professione, d’altra è causa ansia e depressione.



“La scuola – continua il sindacalista - non è più considerata come una comunità educante. Piuttosto è un parcheggio, dove i genitori lasciano i figli quando sono al lavoro. E non è pensabile che un insegnante, dopo l’orario di lavoro, riceva via mail o sul telefonino privato continui messaggi da parte di dirigenti, colleghi, ma anche genitori, con indicazioni di riunioni, collegi e richieste sul rendimento del figlio. Il docente deve poter tornare a fare il suo lavoro, che è quello di educare. C’è scritto nella Costituzione: il compito di acculturare i giovani è della scuola statale. La scuola deve tornare al centro degli interessi di chi governa e non soltanto”.



Anche quella che vivono quotidianamente infermieri e operatori sanitari è una situazione di emergenza. Non soltanto per chi lavora in Terapia intensiva e rianimazione dell’ospedale di Udine, come Stefano Giglio, presidente provinciale dell’Opi, il collegio delle professioni infermieristiche.

“L’unico modo per resistere – spiega Giglio – è sperare che l’esperienza crei una barriera che protegga da stimoli e aggressioni quotidiani. Ci si può abituare ai sussulti, ma non è possibile che situazioni tragiche che toccano bambini, anziani o disabili ci lascino indenni. Senza pensare agli incidenti stradali, amputazioni eccetera, ma anche ai disagi sociali. Gli operatori che devono entrare a portare i soccorsi a casa di sconosciuti, oggigiorno non sanno mai cosa si trovano davanti”.



Anche gli operatori sanitari non hanno una preparazione specifica per affrontare tutti i casi. “Bisognerebbe creare innanzitutto – continua l’infermiere - un benessere lavorativo a partire dai vertici dell’azienda, dai quali siamo poco considerati. In realtà, non è mai il primario o il direttore generale la prima persona che incontrano pazienti e familiari. Siamo sempre noi che ci prendiamo anche gli insulti di chi non si sente curato bene, o privato di un diritto, quando un utente si trova davanti a liste d’attesa infinite, per esempio”.

Problema ancora più grave è la mancanza di una collocazione adeguata.



“Una volta, penso agli Anni Ottante e Novanta – continua Gigli – o a quelli della legge Basaglia soprattutto, c’era molta attenzione nel mettere l’infermiere giusto al posto giusto, pensando sia alla prestanza fisica, sia alle tenuta psicologica. Adesso, anche l’infermiere più giovane e inesperto può finire a contatto con casi gravi o difficili. Il problema è che adesso ci sono razionalizzazione del personale e scarse risorse. Ci vorrebbero, invece, maggiore attenzione interna e tutela psico-fisica del dipendente”.

Anche perché i problemi sul lavoro possano rimanere al lavoro.



“In regione - conclude il presidente dell’Opi -, c’è ancora questo genere di riguardo nei confronti dei dipendenti al Cro di Aviano e al Burlo Garofolo di Trieste. Si fanno ancora programmi condivisi, per formare infermieri e operatori”. Dovrebbe essere ovunque così, non solo nelle eccellenze.