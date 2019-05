Maltrattamenti in famiglia, tenta di sottrarsi all’arresto

E’ stato rintracciato e arrestato a Codroipo un 44enne rumeno condannato a tre anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, commessi tra il 2007 e il 2009 a Prata. L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Pordenone, che si erano messi sulle sue tracce assieme ai colleghi della Stazione di Codroipo, in un’abitazione dove si era trasferito da alcuni mesi.

Aveva i bagagli già pronti nel baule dell’auto. Stava, quindi, per darsi alla fuga, dopo aver saputo del suo imminente arresto. I militari, però, sono stati più veloci e lo hanno accompagnato in carcere a Pordenone.