Malviventi in azione in Friuli

Due ladre sono state pizzicate dai Carabinieri di Udine grazie alla pronta segnalazione al 112. Le due donne erano riuscite a penetrare in un'abitazione cittadina, al piano terra, forzando una finestra. I militari le hanno sorprese in flagranza e accompagnate al Comando.

Furto di monili in oro, invece, in un'abitazione di Udine. Rientrato a casa, il proprietario ha trovato tutte le stanze messe a soqquadro. I malviventi sono entrati in azione in serata, approfittando della sua assenza, forzando una porta.

Sempre in città, deunciato anche il furto di un'auto, posteggiato dall'anziana proprietaria fuori casa. Colpo anche in due macchine posteggiate fuori da un locale di Terzo di Aquileia. I ladri sono entrati in azione in tarda serata, rompendo un finestrino e rubando documenti ed effetti personali che si trovavno nell'abitacolo.

Tentato furto, invece, in un ambulatorio medico di Udine. Due persone incappucciate si erano introdotte nella struttura sanitaria forzando una porta, ma sono stati messi in fuga dall'arrivo del personale addetto alle pulizie.

A Manzano, una commessa ha denunciato il furto del denaro che aveva nel portafogli. Il malvivente, approfittando di un momento di distrazione, è riuscito a rubare i soldi, prima di allontanarsi.

Un altro colpo sventato è avvenuto, invece, in un negozio a Udine dove una persona è stata sorpresa ad armeggiare con la cassa. Il ladro stava tentando di aprire il cassetto che custodisce il denaro, quando è stato visto e si è dato alla fuga.

Su tutti i casi, indagano i Carabinieri.