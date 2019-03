Furto a Buja in un'abitazione dove sono stati sottratti contanti, monili in oro e tessere bancomat. Colpo anche a Colloredo di Monte Albano, in una casa non più abitata: le stanze sono state messe a soqquadro e sono stati rubati alcuni elementi di arredo tra cui diverse sedie.

Malviventi in azione, infine, a Pagnacco, dov'è stato preso di mira un garage dal quale sono spariti attrezzi da lavoro e due trapani; in zona era stata nottata aggirasi un'auto sospetta. Indagano i carabinieri.