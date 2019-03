Manuel Bortuzzo ospite al Centro Federale di Ostia

La prima ‘libera uscita’ lo riporta nel cuore del nuoto. Manuel Bortuzzo ha lasciato per alcune ore la Fondazione Santa Lucia, dove ha iniziato la neuro-riabilitazione, per abbracciare simbolicamente tutte le persone che, da quella maledetta notte tra il 2 e 3 febbraio, gli sono state vicine. Per farlo ha scelto il Centro Federale di Ostia, la piscina in cui si allenava con i campionissimi Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Al suo fianco, come sempre, mamma Rossella e papà Franco e il presidente della Federazione italiana nuoto Paolo Barelli.

“Non maledico quel giorno, perché stavo vivendo la mia vita”, ha raccontato il 19enne friulano, che nella sparatoria dell'Axa ha perso l'uso delle gambe. "Si è trattato di uno sbaglio e adesso voglio soltanto andare avanti e pensare a me stesso. Non mi importa di chi mi ha sparato, se li incontrassi riderei. Lo sport mi ha insegnato a restare tranquillo, ma questa forza interiore fa parte della nostra famiglia. L’aiuto di tutti voi è importante e vi ringrazio”.

“Nei giorni scorsi è venuta a trovarmi anche Bebe Vio: abbiamo parlato di tante cose, mi ha raccontato la sua storia e come ha affrontato la sua condizione. E’ molto forte e mi ha trasmesso tanta positività. La cuffia di Gabriele Detti non la tolgo mai quando mi alleno e l’ho messa anche il primo giorno che sono tornato in acqua”.

Bortuzzo è consapevole della sua nuova condizione e la affronta con una forza e un coraggio poco comuni in un ragazzo così giovane. “Trovarmi così a 19 anni non è il massimo – prosegue con la saggezza di un filosofo – però c’è chi mi sta aiutando davvero tanto. Come mi vedo tra dieci anni? Mi vedo in piedi. Il mio sogno più grande è camminare, ma ora l’importante è che stia andando tutto per il meglio. A chi vive la mia stessa situazione dico di non abbattersi mai, di guardarsi dentro e trovare la forza di riprendersi la propria quotidianità".