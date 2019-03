Manuel Bortuzzo torna in acqua

Recupero in tempi record. Manuel Bortuzzo oggi tornerà in acqua. Si tratta della vasca da 25 metri del centro spinale di Roma, dove il 19enne nuotatore friulano, ferito il 3 febbraio in piazza Eschilo, nella capitale, per uno scambio di persona, è stato trasferito dopo gli interventi e il ricovero in terapia intensiva all'ospedale San Camillo.

Si tratta, in realtà, di un'immersione di riabilitazione con tanto di medici e fisioterapisti specializzati del centro Santa Lucia al seguito. "Manuel sta bruciando le tappe del recupero, tanto che – ha spiegato il padre, Franco Bortuzzo - in una settimana ha fatto ciò che generalmente si fa in un mese".

Al suo fianco la fidanzata Martina, nuotatrice anche lei, presente nel momento in cui Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli, ora in carcere, hanno sparato addosso al suo fidanzato prima di darsi alla fuga.