Manzano, incendio in una segheria. Ingenti i danni

Incendio questa mattina, intorno alle 6, in una segheria di Manzano, in via Cadorna. Per cause in corso di accertamento, hanno preso fuoco elementi di legno stoccati all'esterno dell'azienda.

Sul posto i vigili del fuoco di Cividale e del Comando di Udine, oltre alla Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova. In corso le opere di spegnimento e di messa in sicurezza.

I danni sono ingenti, ma per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.