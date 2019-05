Manzano, sospese due sale slot

La Polizia di Stato del commissariato di Cividale del Friuli ha eseguito alcuni controlli a Manzano in due sale slot VLT gestite da cittadini cinesi.

Si tratta della Game Slot di via Udine e della Avalon di via Trieste che, da regolamento, dovrebbero chiudere alle 3 di notte. Durante i controlli, invece, i poliziotti hanno trovato avventori anche alle 3.20 e alle 4, quindi oltre l'orario consentito.

I clienti sono stati colti mentre giocavano alle macchinette con il locale che, apparentemente, aveva chiuso i battenti. A fronte di questo controllo, il questore di Udine ha disposto la sospensione della licenza di sette giorni per la sala di via Udine, e di 10 giorni, perché recidiva, per quella di via Trieste.