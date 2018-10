Mareggiate a Lignano: il vento strappa il tendone del Tenda bar

Sono ingenti i danni causati dal forte vento di Scirocco e della concomitante piena del fiume Tagliamento anche a Lignano. L'acqua, come testimoniano le immagini di Giorgio Ardito della Lignano Pineta spa Gestione stabilimenti balneari è arrivata fino ai gradini della "mezzaluna" di piazza Marcello D'Olivo a Lignano Pineta già nel pomeriggio di lunedì, sommergendo completamente il pennello frangiflutti.



L'erosione dell'arenile è evidente non solo davanti a piazza Marcello D'Olivo, ma anche nei pressi del Pontile a Mare. Attesi sulla spiaggia per i prossimi giorni tanti tronchi e arbusti, portati in mare dalla piena del fiume Tagliamento.



L'acqua anche a Marina Uno già nel primo pomeriggio ha sommerso le banchine, spargendo in tutto lo specchio acqueo i camminamenti in legno. In serata il vento di scirocco ancora più forte, ha strappato la tenda del Tenda bar in Piazza Marcello D'Olivo sempre a Lignano Pineta.