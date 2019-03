Mario Trampus alla guida del Corecom Fvg

L'ex Presidente della Corte di Appello di Trieste, Mario Trampus, è il nuovo presidente del Corecom del Friuli Venezia Giulia. La decisione non è ancora ufficiale ma l'indiscrezione trova conferma nelle sedi della Regione. E' infatti ai Presidenti della Giunta Regionale, Massimiliano Fedriga, e a quello del Consiglio Regionale, Piero Mauro Zanin, che compete la nomina del responsabile del Comitato Regionale per le Comunicazioni.

Trampus ha percorso tutti i gradini della carriera in magistratura fino ad andare in pensione con il più alto incarico dell'ordinamento giudiziario in regione, quello di Presidente della Corte di Appello.

L'alto magistrato subentra al giornalista Giovanni Marzini, che aveva ricoperto l'incarico negli ultimi anni dopo aver guidato a lungo la redazione regionale della Rai.

L'incarico di Marzini era scaduto nei mesi scorsi ma era stato prorogato per due volte, in attesa della scelta del successore. Fra i nomi dei candidati alla presidenza del Corecom al posto di Marzini erano stati fatti quello dell'ex direttore del Tg2 e di Ra1, il giornalista Mauro Mazza, e quello di un altro giornalista, Paolo Francia, che in passato aveva già ricoperto l'incarico di Presidente del Corecom, dopo essere stato direttore del quotidiano Il Piccolo. dei programmi di Radio Rai e di Rai Sport.