Massiccio dispiegamento di agenti, ci saranno anche gli austriaci

E’ previsto il massiccio dispiegamento di agenti nell’arco dei quattro giorni interessati all’evento: “Tutto il personale della Polizia locale sarà in servizio - conferma il sindaco Luca Fanotto -. Parliamo di una trentina di agenti che nei quattro giorni dove è prevista la maggiore presenza di visitatori, saranno al lavoro e ai quali si aggiungeranno gli uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza”.



Ci saranno anche gli agenti provenienti dalla Carinzia, grazie al fatto che prosegue la collaborazione tra le forze di polizia austriache e italiane sugli eventi di grande richiamo. Il loro ruolo è molto importante perché non solo aiutano i nostri agenti a interagire con i ragazzi, ma con la loro presenza fungono a loro volta da deterrente verso comportamenti scorretti: “Da quando è stata avviata questa collaborazione - conferma Fanotto - i risultati sono stati ottimi. Inoltre la presenza del Questore vicario di Udine e l’adozione molto rapida di provvedimenti di allontanamento verso le persone più scalmanate, hanno sortito l’effetto sperato. Contiamo molto anche sulla collaborazione dei gestori dei vari locali. Sanno che dare da bere alcol a persone in stato evidente di ubriachezza è sanzionabile e che se si verificano fatti gravi all’esterno dei loro locali ne rispondono in prima persona e dunque si sono attrezzati di conseguenza”.