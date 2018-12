Mattone super, ma come bene rifugio

Una timida ripresa delle compravendite, un trend dei prezzi vicine allo zero e una crescita della richiesta delle locazioni sono le caratteristiche del mercato immobiliare residenziale nel Friuli occidentale. Ma, soprattutto, il mattone sta tornando a essere considerato un bene rifugio. A dirlo è il presidente della Fimaa Confcommercio di Pordenone, Stefano Medici, durante la presentazione del nuovo borsino immobiliare.

“Dopo le cadute degli anni scorsi, meno 4 percento a livello nazionale dal 2016 e al 2017, i prezzi - spiega il rappresentante degli agenti immobiliari del Pordenonese - si stanno finalmente assestando. E si sta allargando la forbice tra le abitazioni più recenti, che hanno una forte domanda e una buona performance di mercato, e quelle più datate, che risentono della bassa domanda. Il dato più interessante, comunque, è il ritorno all’acquisto degli immobili come investimento o mossa cautelativa, dovuta da una parte al clima politico incerto che genera dubbi e dall’altra alla cedolare secca (10% sul concordato, 21% sull’ordinario), che consente rendimenti inarrivabili per gli strumenti finanziari”.

A caratterizzare il mercato sia del capoluogo, sia del territorio, è il fenomeno di una domanda più alta dell’affitto qualificato. “Anche per le locazioni - continua Medici - valgono le stesse regole dell’acquisto: sale la richiesta del nuovo e del recente, ma non quella delle abitazioni più datate, a meno che non siano ammodernate e ben mantenute. Va detto che la classe enegetica dell’edificio incide sulle scelte sia dell’acquirente, sia di chi prende in affitto, anche se non sempre è determinante. Per quanto riguarda le zone cittadine, la Pordenone entro il ring e il centro storico mantengono i valori più alti, ma a essere fortemente richieste sono anche le zone di Torre, San Valentino e Rorai”.

E’ un tasto dolente, invece, quello che riguarda il commerciale. “A perdere generalmente è il questo comparto immobiliare - dice il presidente Fimaa - che registra flessioni in tutto il territorio dell’ex provincia. Vedremo cosa accadrà con l’eventuale introduzione della cedolare secca per gli immobili destinati al commercio. Una sua entrata in vigore dovrebbe portare a un abbassamento delle locazioni, almeno sui nuovi contratti. Dà timidi cenni di risveglio, invece, il comparto industriale”.

Questo, alla fine dei conti, resta un ottimo momento per l’acquisto della casa. “I mutui a tassi bassi e prezzi al metro quadro ai minimi storici - conclude Medici - rendono conveniente l’investimento. Le cose, però, potrebbero cambiare: la ripresa della compravendita, seppur timida, e i prezzi che si sono assestati dovrebbero indicare che siamo arrivati al punto più basso della discesa e che in futuro la dinamica del mercato potrebbe tornare a puntare verso l’alto”.