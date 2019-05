Maxi-frode, Gaiatto resta in carcere

Fabio Gaiatto resta in carcere. La Cassazione ha confermato la custodia cautelare per l'ex promotore finanziario accusato di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso, come ipotizzato dalla Procura di Trieste. Il 43enne di Portogruaro affronterà da recluso il processo per la maxi-truffa, che inizierà il 29 maggio davanti al gup Eugenio Pergola del Tribunale di Pordenone.

Il ricorso di Gaiatto contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste è stato ritenuto inammissibile, nonostante il ridimensionamento del quadro accusatorio iniziale. Non solo. L’ex trader è stato condannato al pagamento di 2mila euro, oltre alle spese processuali, dal momento che la Suprema corte ha ravvisato “profili di colpa nelle determinazione della causa di inammissibilità”.