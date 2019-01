Maxi-sequestro di telefonini rubati

I Carabinieri di Pordenone hanno denunciato per ricettazione una 39enne marocchina. In casa, infatti, la donna nascondeva 17 telefoni cellulari, tutti risultati rubati. I militari sono arrivati a lei dopo una lunga indagine, partita dalla denuncia di furto presentata da una 40enne bengalese, a gennaio 2017, derubata mentre si trovava al mercato settimanale in piazza XX settembre a Pordenone.

Ora continuano le indagini per identificare i proprietari degli altri cellulari recuperati. Per questo, si richiede la collaborazione dei cittadini che dovessero aver subito il furto del telefono e riconoscerlo nella foto, affinché contattino la Stazione Carabinieri di Pordenone, scrivendo una mail all’indirizzo stpn513110@carabinieri.it e trasmettendo il relativo codice IMEI rintracciabile sulla scatola del telefono acquistato.