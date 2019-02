Maxi-sequestro di vini alla Cantina di Rauscedo

Dopo le perquisizioni di fine gennaio, arrivano i sequestri alla Cantina Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda. Oggi, il gip del Tribunale di Pordenone, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura delle Repubblica sulla base delle evidenze investigative fin qui raccolte, ha emesso un decreto di sequestro preventivo che ha riguardato tutti i vini Dop, Igp e varietali provenienti dalla trasformazione delle uve della vendemmia 2018.

Il decreto è stato eseguito dai Nas di Udine e dall’Ispettorato repressione frodi di Udine e ha riguardato circa 300.000 ettolitri di vino, detenuti nei vari depositi della cantina dislocati in Friuli e Veneto e in parte già commercializzati.

L’operazione su cui si stanno svolgendo accertamenti da parte della Procura riguarda la produzione e l’immissione in commercio di enormi quantità di vini qualificati con più Dop e Igp, prodotti con modalità che violano le norme dei disciplinari. Tali vini non costituiscono un pericolo per la salute dei consumatori, ma può sussistere la frode in quanto il prodotto è diverso da quanto dichiarato in etichetta.

I vertici della Cantina che sono indagati si sono affidati all’avvocato Alberto Cassini e sono pronti a difendersi da ogni accusa.