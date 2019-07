Terribile incidente, nel tardo pomeriggio, sul ponte di Dignano. Intorno alle 17.30, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, tre auto e un camion si sono scontrate, in un maxi-tamponamento.

Due persone sono rimaste ferite, incastrate tra le lamiere. Sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Spilimbergo e Dignano a liberale, con l'ausilio delle pinze oleodinamiche, per poi affidarle ai sanitari del 118, sul posto con due ambulanze e l'elisoccorso.