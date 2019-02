Medico no vax, forse qualcosa si muove

Non si placano le polemiche dopo il post su Facebook del medico triestino no vax Fabio Franchi, che sul proprio profilo, la scorsa settimana, aveva scritto: “Sto cercando un bambino, rigorosamente volontario, che abbia parotite in atto e sia residente nelle Marche", ha scritto Franchi su Facebook. "Non posso spiegare più di tanto per ora. Non ho intenzione di fargli alcuna iniezione”.

Un appello ha scatenato reazioni da più parti e ha portato la Procura della Repubblica di Trieste ad avviare indagini preliminari, con i Carabinieri del Nas che hanno fatto controlli nella sua abitazione triestina.

Sul caso, interviene con un post anche l'immunologo Guido Silvestri della Emory University di Atlanta, promotore, assieme a Roberto Burioni del Patto per la Scienza. "Il cerchio si stringe? Hiv e Aids, secondo lui, non esistono, col risultato che persone sieropositive scelgono di non curarsi con i farmaci antivirali, infettano i loro partner e rischiano di morire. I vaccini, secondo lui, sono tossici e pericolosi, ed è tutta una congiura di Big Pharma, col risultato che genitori spaventati non vaccinano i figli mettendoli a rischio di gravi malattie. Adesso questo ex-medico che ha meno titoli scientifici dell'ultimo dei miei studenti si mette in testa di fare esperimenti su bambini ammalati, violando ogni etica umana e professionale. Ma forse stavolta qualcosa si sta smuovendo. Staremo a vedere, e speriamo bene...".