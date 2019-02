Meglio far parte del ‘gruppo’, ma quante risse

Vuoi sapere cosa accade nel comune dove ormai i contatti personali sono ridotti all’osso, magari perché torni a casa solo per dormire? Nessun problema. Basta essere iscritto al gruppo ‘Sei di ... se’ ormai attivi in ogni paese, da quello che ha poche centinaia di anime alle grandi città. In questi gruppi si trova di tutto: informazioni di servizio, dai lavori in corso all’apertura di un nuovo negozio, appelli legati quasi sempre allo smarrimento di animali da compagnia o anche semplicemente annunci sulle varie iniziative.

E naturalmente non mancano le polemiche, spesso roventi. Non è un caso che proprio questi gruppi, dove spesso l’amministratore, ovvero il responsabile del gruppo stesso, non effettua una moderazione attenta e costante sui contenuti, siano terreno fertile di liti furibonde che alla fine sfociano in querele. Questo anche perché non tutti gli iscritti sono nostri amici e dunque, possono essere leoni da tastiera o analfabeti funzionali.

Molto gettonati i gruppi tematici dedicati a passioni specifiche come la montagna, lo sport o la fotografia, dove gli iscritti sono migliaia, soprattutto se ben amministrati e privi quindi di post di carattere politico o con argomenti non pertinenti.Ci sono anche le pagine ufficiali, siano essi di municipi o di altre istituzioni, ma a giudicare dal numero di persone che le seguono non paiono molto apprezzate o, peggio, qualora i messaggi pubblicati abbiano più odore di propaganda politica che non di comunicazione di servizio, sono duramente contestate.

La pagina della Regione Fvg conta su appena 18.300 amici. Tra i Comuni capoluogo, il più seguito è Trieste con quasi 30mila amici, seguito da Pordenone con 12.501, Udine con 10.456 e infine Gorizia che vanta 10.270 follower sulla sua pagina.