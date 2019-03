Mercatone e Carrefour, attesa per il futuro

In arrivo novità per quanto riguarda alcune attività commerciali che si affacciano sulla Tresemane nei comuni di Tavagnacco e Reana. I sindacati sono in attesa di avere certezze sul futuro del Carrefour e del Mercatone.

Per quanto riguarda il supermercato all’interno del centro commerciale Friuli sono in corso trattative a livello nazionale per il numero di esuberi. Andrea Sappa della Uil Tucs parla di una trentina di posti di lavoro in meno rispetto agli attuali, un’ottantina, in rapporto al dimezzamento della superficie di vendita.

Contemporaneamente si attendono news sul fronte del nuovo assetto del centro commerciale, sul quale il gruppo carinziano Mid holding, che ha anche acquistato l’ex fiera di Trieste, intende intervenire in maniera radicale per un rilancio dell’area.

“Ben venga il rinnovamento - spiega Sappa - perché non vorremmo trovarci in una situazione analoga a quella del centro commerciale di Cassacco”. Manca anche la data ufficiale di riapertura del Mercatone di Reana, che fa parte della catena acquisita da Shernon Holding nell’agosto del 2018.

“Al momento - ci spiega Athos Di Stefano della Fisascat Cisl di Udine - attendiamo di avere notizie certe, ma siamo fiduciosi in quanto la cassa integrazione, scaduta a gennaio, è stata prolungata di un anno per ristrutturazione aziendale".

Il negozio dovrebbe dare occupazione a 28 addetti una parte dei quali costituiva la forza lavoro prima della chiusura del Mercatone, avvenuta nel 2015.