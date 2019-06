Mercatovecchio, slitta il via al cantiere

Fumata ‘grigia’ per via Mercatovecchio, a Udine. Slitta a domani l’atteso avvio del cantiere, annunciato per questa mattina. Questioni tecniche e burocratiche hanno costretto la Giunta Fontanini a rinviare la chiusura della strada.

Oggi, infatti, sono state ultimate le formalità di consegna dei lavori alla ditta appaltatrice che, quindi, potrà formalmente dare avvio alla riqualificazione dell’arteria nel cuore della città.

Il cantiere sarà suddiviso in due lotti: il Comune punta a completare entro settembre la prima parte, in tempo per Friuli Doc. La seconda, quello verso la Biblioteca, dovrà essere consegnata entro febbraio, anche se la Giunta spera di poterla riaprire per Natale 2019.