Mercedes sequestrata, ma sfreccia ancora in A4

Era già stata sequestrata, ma gli agenti della Polstrada di Palmanova l’hanno pizzicata nuovamente mentre sfrecciava lungo la A4. ‘Protagonista’ della storia una Mercedes S 63 AMG cabrio, immatricolata in Germania. Alla luce delle recenti modifiche al Codice della Strada, in vigore da gennaio, chi risiede in Italia non può guidare un veicolo immatricolato all’estero.

Da un’immediata verifica in banca dati è emerso, però, che già nel mese di marzo l’auto sportiva era stata sequestrato dalla Polizia Stradale e poi riaffidata al conducente perché la immatricolasse nel nostro Paese o la esportasse all’estero.

Il proprietario, però, non aveva fatto nessuna delle due cose: i poliziotti, quindi, gli hanno comminato una multa da 1.988 euro. E hanno nuovamente sequestrato l’auto. Il responsabile è stato anche denunciato per la sottrazione del mezzo in violazione alle norme del sequestro.

Complessivamente, nella settimana dal 13 al 19 maggio le pattuglie della Polstrada di Udine hanno controllato 910 veicoli, 457 persone sono state sottoposte ad accertamenti con etilometro o precursore, 377 le infrazioni complessivamente elevate con 764 punti decurtati; 11 patenti di guida sono state ritirate.