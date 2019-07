Meteo, in Friuli torna il caldo

La pioggia di quest'oggi è soltanto una piccola parentesi meteorologica, perchè già da domani, martedì 16 luglio, il sole tornerà a spledere su tutta la regione,sebbene all'orizzonte permanga una certa instabilità che, specie sulle zone alpine e nel pomeriggio, potrebbe portare qualche precipitazione.

"Una depressione in quota sta transitando oggi con i suoi minimi tra il Golfo del Leone ed il Golfo Ligure puntando verso sud e portando maltempo su mote zone del centronord ma risparmiando di fatto il Friuli Venezia Giulia - spiega il metereologo Marco Virgilio -. Cosa accadrà dal punto di vista atmosferico in questa settimana appena iniziata? Due cose in sostanza, l'allontanamento verso sud della piccola depressione menzionata favorirà una prima temporanea rimonta anticiclonica. Sulla regione prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, o variabile sui monti, martedì 16 luglio. Bel tempo anche mercoledì 17, ma con tendenza a variabilità sulle Alpi dove nel pomeriggio potranno verificarsi locali rovesci o temporali".



"Tra mercoledì 17 e giovedì 18 aria leggermente più fresca ed umida transiterà in quota favorendo qualche temporale anche tra pianura e costa tra la sera di mercoledì e la mattina di giovedì. La parte finale della settimana dovrebbe vedere un nuovo tentativo di espansione di un promontorio anticiclonico a matrice sub-tropicale tra l'Algeria ed il nord Italia. Questa evoluzione significherebbe naturalmente ampio soleggiamento su tutte le zone anche se nelle ore pomeridiane le aree alpine rimarrebbero soggette a qualche fenomeno d'instabilità ad evoluzione diurna a causa della presenza di aria relativamente umida in quota. L'altro effetto - conclude Virgilio - sarebbe naturalmente un graduale aumento delle temperature destinate a salire di alcuni gradi sopra la soglia dei 30 in pianura con quota dello zero termico in risalita fino a 4000 metri".



Previsioni meteo Osmer Arpa Fvg

Martedì 16 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso con atmosfera ancora piuttosto secca; in giornata si avrà qualche modesto annuvolamento locale sui monti e sulle zone orientali. Sulla costa soffierà Borino al mattino, poi brezza. Temperature massime in lieve aumento.



Mercoledì 17 luglio

Cielo poco nuvoloso per velature estese in quota; di pomeriggio sarà probabile anche qualche cumulo sui monti e qualche locale rovescio o temporale specie tra Alpi e Prealpi Carniche. Venti a regime di brezza.



Tendenza per giovedì 18 luglio

Su tutta la regione variabilità; sui monti probabili rovesci o temporali sparsi, possibili localmente anche in pianura. Sulla costa prevarrà il sole con Borino al mattino.

Tendenza per venerdì 19 luglio

Cielo da sereno a poco nuvoloso per velature ad alta quota. Venti a regime di brezza.