Meteo in Fvg: week end con la pioggia

Dopo la pausa di ieri, giovedì 25 aprile, pioggia e nuvole hanno caratterizzato la giornata di oggi sul Friuli Venezia Giulia, comportando anche un abbassamento delle temperature, decisamente più in linea con il periodo.

Oggi, su tutta la regione, il cielo varia da nuvoloso a coperto con piogge sparse intermittenti, da abbondanti a intense e temporalesche nel pomeriggio e in serata. Soffierà vento da sud da moderato a sostenuto sulla costa ed anche in quota. Sui monti nevicate in calo fino a 1600-1800 metri circa in tarda serata.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo eleborate da Osmer Arpa Fvg.



Sabato 27

Sulla regione cielo da variabile a poco nuvoloso con probabili rovesci sparsi, possibili anche locali temporali, specie nel pomeriggio. Sulla costa venti a regime di brezza. Sarà un po' più fresco rispetto ai giorni precedenti.



Domenica 28

Cielo in prevalenza coperto con piogge in genere moderate sulla costa, abbondanti sulle altre zone, nevicate anche abbondanti in montagna oltre i 600-700 m circa sulle Alpi Giulie, oltre 800-1000 m circa sulle Alpi Carniche. Soffierà Bora da moderata a sostenuta sulla costa e sulle zone orientali e la giornata sarà piuttosto fredda. Nel pomeriggio-sera possibile attenuazione delle piogge e forse anche qualche schiarita.



Lunedì 29

Cielo in prevalenza nuvoloso. Sul Tarvisiano saranno possibili piogge e nevicate residue fino a 700 m circa, specie al mattino. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà vento da nord-est moderato, in attenuazione nel corso della giornata. Zero termico intorno a 1600 m circa.



Martedì 30

Al mattino possibile cielo poco nuvoloso, in giornata variabile con possibili rovesci temporaleschi.