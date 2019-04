Meteo: ancora freddo e neve in Fvg

Temperature in picchiata dopo le nevicate e le abbondanti piogge, accompagnate da grandine e forti raffiche di vento, in Friuli Venezia Giulia. Anche oggi la colonnina di Mercurio fatica a salire e solo e caldo di pochi giorni fa sembrano un lontano ricordo. Come prosegiorà la settimana e che tempo avremo il Primo maggio? Oggi, lunedì 29 aprile, i previsori Osmer Arpa Fvg, dopo una mattinata all'insegna di pioggia e freddo, un miglioramento con cielo nuvoloso, a partire dalla Carnia. In montagna ancora nevicate, oltre 700-800 metri circa, sulle zone interne della Carnia e nel Tarvisiano, oltre i 1000 metri circa sulle Prealpi. Sulla costa e sulle zone orientali possibile vento moderato da nord-est in calo in serata. Nonostante il timido miglioramento pomeridiano il clima rimarrà piuttosto fresco.



Domani, martedì 30 aprile, il cielo sarà in prevalenza nuvoloso e in giornata sarà possibile qualche locale e debole pioggia. Venti in genere deboli. Toccherà attendere mercoledì 1 maggio per riavere cielo sereno o poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Tuttavia sarà possibile la formazione di qualche cumulo pomeridiano in montagna e non si esclude qualche isolato rovescio.



Giovedì 2 maggio, al mattino avremo cielo poco nuvoloso, ma nel corso della giornata è previsto un aumento della nuvolosità e dal pomeriggio saranno possibili piogge sparse e qualche rovescio temporalesco specie verso i monti. Venti meridionali in genere deboli.



Venerdì 3 maggio, il cielo varierà da nuvoloso a coperto con piogge sparse e deboli su bassa pianura e costa, diffuse e abbondanti su alta pianura e montagna, anche temporalesche. Quota neve oltre i 1800 metri. Vento da sud moderato sulla costa.