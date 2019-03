Migliaia di giovani in piazza contro i cambiamenti climatici

E' partito a Udine lo sciopero mondiale per il clima, organizzato da Fridays For Future Udine, gruppo locale del movimento studentesco Fridays For Future nato dalla ormai celebre Greta Thunberg. In tutto il Pianeta i giovani si stanno muovendo per cambiare le cose, un nuovo '68 sta avendo inizio!

Giovani e meno giovani sono scesi in strada per un obbiettivo comune: chiedere ai governi di fare azioni concrete per contrastare il cambiamento climatico. Il corteo si è ritrovato in piazza Cavedalis (centro studi) alle 8.30 e si chiuderà in piazza Libertà, dove si terrà il presidio fino alle 13. Verso il pomeriggio/sera, sempre in piazza Libertà e Loggia del Lionello, ci sarà la proiezione di un docufilm sulle tematiche ambientali dalle 17 alle 20. Ci sarà un importante intervento del climatologo Marco Virgilio, che spiegherà la situazione attuale del cambiamento climatico.

Chiunque può partecipare portando un cartello personalizzato per la giustizia climatica, sulla scia della ragazzina svedese. Non sono graditi, invece, simboli politici perché l'iniziativa Fridays For Future è apartitica e universale.

I partecipanti allo sciopero chiedono di seguire gli accordi di Parigi e quelli del rapporto IPCC dl 2018 (volti soprattutto a ridurre e azzerare le emissioni di gas serra da qui al 2050); rimanere sotto il limite di 1,5 C° per quanto riguarda il riscaldamento globale (limitando il suo costante innalzamento); focalizzare l’attenzione, in ambito climatico, sui temi legati all’equità e alla giustizia; stare uniti e difendere l’indipendenza e l’autorità della scienza.