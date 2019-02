Migranti, congelato il passaggio di gestione dell'ex Cavarzerani

Nessun cambio di gestione all'ex caserma Cavarzerani di Udine, almeno fino al 7 marzo. Lo ha deciso il Consiglio di Stato che ha accolto un’istanza della Croce Rossa, che da cinque anni gestisce la struttura di accoglienza degli immigrati.

Domani la gestione doveva passare ai vincitori dell’appalto bandito nei mesi scorsi dalla Prefettura di Udine, un raggruppamento temporaneo costituito dal Consorzio Matrix e dalla cooperativa Stella di Gragnano. Ma la Cri ha impugnato la gara, prima davanti al Tar del Friuli Venezia Giulia e poi davanti al Consiglio di Stato, che si dovrà pronunciare proprio il 7 marzo.

Fino a quella data – è stato il ragionamento dei giudici amministrativi di appello – è meglio evitare cambi di gestione che potrebbero poi essere nuovamente modificati dalla sentenza. In attesa di quella decisione, quindi, proroga della gestione della Croce Rossa, anche se solo per sette giorni.

Alla Caverzerani sono ospitati al momento 230 immigrati e lavorano una ventina di persone. Per la sua gestione la Prefettura ha bandito una gara bis, che riguarda complessivamente 1.100 migranti. Per questa gara i termini erano stati fissati, in un primo momento, per il 26 febbraio, ma sono stati poi prorogati all'11 marzo.