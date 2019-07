Migranti, già 500 trasferimenti dal Fvg

Vertice tra i Prefetti del Friuli Venezia Giulia sul tema dei migranti. In un mese si è passati da 3.300 persone accolte a 2.800 con una riduzione di 500 stranieri, trasferiti fuori regione. Entro il 10 settembre saranno spostate altre 300 persone. Tutto in accordo con le cooperative e le realtà che si occupano di accoglienza. Saranno tutelate le fragilità, quindi famiglie, donne sole e minori. A essere trasferiti saranno le persone adulte, sane e appena arrivate. Non chi ha già un percorso sociale di inserimento.

Al vaglio, poi, un protocollo con le aziende sanitarie per eseguire subito, all'arrivo in Fvg, una visita medica. Oggi, infatti, gli esami vengono eseguiti solo in un secondo momento.

Non ci sono timori rispetto all'arrivo massivo di migranti dalla rotta balcanica. Gli ingressi sono costanti, alcune decine al giorno, con picchi di 80 migranti. Oggi, ad esempio, ne sono stati rintracciati 35. Lo riferisce a Telefriuli il prefetto di Trieste, Valerio Valenti.